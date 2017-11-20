На Одесчине полиция задержала группу иностранцев, совершивших ритуальное убийство

В Одесской области группа иностранцев совершила ритуальное убийство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщается, ритуальное убийство произошло в Овидиопольском районе области на прошлой неделе.

«На месте преступления правоохранители нашли обгоревшее тело иностранца, который пропал накануне. У убитого была нарисована пентограма, кабалические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица. Следы на месте преступления указывали на то, что действовала группа лиц», - говорится в сообщении.

При поддержке Службы безопасности Украины и прокуратуры Одесской области на данный момент подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, на Черниговщине нашли жестоко убитыми пропавшую семейную пару из Киева. Позже выяснилось, что убийцами оказались оккультисты.