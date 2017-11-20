В НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на экс-мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода

Александр Сенкевич В Национальном антикоррупционном бюро Укрины проводят расследование уголовного производства относительно экс-мэра Николаева Александра Сенкевича из-за подписанного ним меморандума с инвесторами о строительстве завода по переработке мусора

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Каплин, который написал заявление в САП о якобы неправомерных действиях бывшего городского головы Николаева.

Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины и передала на расследование в НАБУ.

«В день объявления недоверия депутатским корпусом Александр Сенкевич подписал контракт на выделение 10 миллионов долларов бюджетных средств на строительство мусороперерабатывающего завода. Скрепил меморандум своей подписью Сенкевич, как «голова Николаевского городского совета», от имени того же совета, который никаких разрешений на эту сделку не давал. При этом фирма, которой мэр-изгнанник пообещал городские средства не построила ни одного мусороперерабатывающего объекта и основана недавно», – написал нардеп.

Отметим, что речь идет о подписании меморандума с «Вейст ту Энерджи Корп.». Встреча главы Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко и экс-мэром Николаева Александром Сенкевичем прошла 4 октября. Индийские инвесторы и мэр в ходе беседы пришли к тому, что нужно подписать меморандум, в котором в частности говорится, что в качестве страховки на случай, если город не будет поставлять заводу мусор, инвесторы предлагают дать им муниципальные гарантии размером в 10% от стоимости проекта, то есть 10 миллионов долларов США. Эти средства не будут направлены на строительство завода, как это утверждает народный депутат Сергей Каплин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние годы рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.