Пьяный житель Черкасс въехал в реку Днепр на автомобиле, чтобы впечатлить девушку

В Черкассах 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения въехал в реку Днепр на автомобиле Volkswagen Transporter.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в Facebook.

Полицейские патрулировали дамбу и заметили автомобиль, передняя часть которого находилась в воде.

«34-летний водитель рассказал, что решил показать девушке виды Днепра. Он объехал путь от первого причала, в районе Дахновки, и остановился на подъеме, однако выехать оттуда уже не смог и автомобиль покатился вниз. Машину пришлось доставать из воды при помощи эвакуатора», - говорится в сообщении.

Патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Результат экспертизы составил 1,3 промилле алкоголя в крови, причем допустимая - 0,2 промилле.

На мужчину составили админпротокол по части 1 статьи 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

«Кстати, этот гражданин "подмочил репутацию" второй раз за полгода - патрульные уже останавливали его нетрезвым за рулем. Впрочем, суд над нарушителем до сих пор не состоялся», - отметили в полиции.

Напомним, в Киеве пьяный водитель на Volkswagen спровоцировал масштабное ДТП, пострадали семь человек.