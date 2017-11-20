За преступления против Евромайдана в тюрьму сел лишь один человек, - Генпрокуратура

По делу о преступлениях против Евромайдана лишь один человек отбывает реальный срок наказания.

Об этом в интервью журналу «Фокус» сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, по событиям Евромайдана расследуются более 3 тыс. преступлений. В розыске находятся 110 подозреваемых.

О подозрении сообщено 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд, 48 человек признаны виновными, один человек отбывает реальный срок наказания.

- И тот - "титушка", не сотрудник правоохранительных органов, - сказал Горбатюк.

Из 380 подозреваемых 48 чиновников уровня руководителей милиции Киева, областей, главы обладминистраций, их замы, министры и президент.

Среди подозреваемых 201 правоохранитель, в том числе 22 следователя, 15 прокуроров и 14 судей.

Напомним, Интерпол отказался объявлять в розыск беглого экс-главу МВД Захарченко и его зама Ратушняка.