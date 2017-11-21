В Харькове суд арестовал подозреваемого в растрате начальника университета воздушных сил Алимпиева

Дзержинский районный суд Харькова в понедельник, 20 ноября, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ, генерал-майору Андрею Алимпиеву, подозреваемому в растрате бюджетных средств при закупке топлива. Также суд назначил залог в размере 1,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Применить к Алимпиеву Андрею Николаевичу мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний на 60 дней в рамках сроков досудебного расследования, до 17 января 2018 включительно. Определить сумму залога в сумме 1 миллион 500 тысяч гривен», – говорится в постановлении следственной судьи Светланы Наумовой, вынесенного в понедельник.

Отметим, что военный прокурор Андрей Струков обратился в суд с ходатайством об аресте и просил залог в размере 2 тысяч прожиточных минимумов – 3,2 миллиона гривен. Генерал Алимпиев заявил журналистам, что не согласен с мерой пресечения и денег на внесение залога у него нет.

В свою очередь его адвокат Максим Журавлев заявил, что будет обжаловать постановление следственного судьи.

«Я со своим подзащитным однозначно подавать апелляцию на это незаконное, необоснованное решение», – сказал Журавлев журналистам.

Алимпиев заявлял, что не признает себя виновным в растрате средств при закупке топлива в 2016 году, и считает обвинение сфабрикованным.

Напомним, что военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 миллиона гривен в пользу двух компаний при закупке горючего.

Как известно, в 2004-2009 годах Алимпиев возглавлял 299-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.