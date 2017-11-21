В Госрыбагентстве планируют отстранить задержанного на взятке начальника николаевской рыбохраны и провести служебную проверку

В Госрыбагентстве собираются отстранить от должности задержанного при получении взятки начальника Николаевского рыбоохранного патруля Михаила Синицу и провести служебную проверку.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Как известно, в понедельник, 20 ноября, сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали Михаилу Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен от своего подчиненного за предоставление благоприятных условий для работы.

В Госрыбагентстве подчеркнули, что после назначения Синицы начальником рыбоохранного патруля 22 сентября 2016 года, ведомство действительно показывали позитивные результаты, но уже осенью в Госрыбагентство начали поступать жалобы о ненадлежащей работе и возможного участия должностных лиц Николаевского рыбоохранного патруля в коррупционных схемах.

«Все взяточники и нарушители будут уволены из органов рыбоохраны. Ведомство со своей стороны будет максимально содействовать проведению объективного следствия. В отношении руководителя Николаеврыбохраны – он будет отстранен от исполнения обязанностей до установления всех обстоятельств дела. Мы надеемся на объективное расследование правоохранительными органами. Со своей стороны Госрыбагентство начнет ряд дополнительных проверок и служебных расследований на Николаевщине», – говорится в сообщении.

Также в Госрыбагентстве обращаются к гражданам, которые владеют информацией о коррупционных действиях чиновников ведомства, сообщать о фактах нарушений правоохранителям.

Напомним, в январе 2016 года военная прокуратура совместно с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области задержали тогда еще руководителя «Николаеврыбоохраны», депутата Николаевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Александра Каражея. Его задержали во время получения взятки, которую он вымогал от рыбаков. В СБУ уточнили, что Каражей за месяц собирал с рыбаков взяток на 100 тысяч гривен.

В июне 2017 года сотрудники управления защиты экономики Департамента ЗЭ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при получении взятки задержали начальника оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко. В итоге он был признан судом виновным и приговорен к штрафу в 25 тысяч гривен.

А в мае 2016 года СБУ и военная прокуратура в Херсоне при получении крупной взятки задержали начальника отдела пограничной службы «Николаев» Виктора Сапруна.

Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.