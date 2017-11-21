В Николаеве будут судить женщину, которая вывозила девушек в Кипр для сексуальных услуг

Прокуратурой Николаевской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 24-летней жительницы Николаева, организовавшей международный канал поставки молодых женщин за границу для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что местная жительница действуя по предварительному сговору с лицами, находящимися на территории иностранного государства, подыскивала на территории областного центра двух молодых девушек со сложными жизненными ситуациями. После чего, во время личных встреч, осуществив их вербовки путем заверения в выгодных условиях труда, достигла с ними договоренности об их перемещении через границу на территорию Республики Кипр для предоставления сексуальных услуг.

В июне 2017 года преступная деятельность женщины была прекращена правоохранителями. На данный момент обвиняемая находится под стражей.

«Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 149 и ч. 2 ст. 302 УК Украины («Другое незаконное соглашение относительно человека, вербовка, перемещение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, вовлечение лица в занятие проституцией с использованием уязвимого состояния этого лица, совершенные в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц»)», - говорится в сообщении.

За совершенно преступление злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы. Также сообщается, что 21 ноября 2017 обвинительный акт направлен в Ленинский районный суд города Николаева для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу, которым занимался 34-летний николаевец - школьный учитель хореографии.