Сын фигурирующего в уголовном производстве о хищениях экс-начальника «Николаевского облавтодора» Золотько оказался боевиком «ДНР»

Сын экс-начальника ДП «Николаевский облавтодор» Андрея Золотько, который фигурирует в уголовном производстве по факту хищений бюджетных средств на предприятии, состоит в бандформировании «внутренние войска МВД ДНР».

Об этом говорится в публикации «О премудростях кадровой политики Мининфраструктуры или Дороги – донецким кадрам!» на «Преступности.НЕТ».

Отмечается, что на данный момент сам Золотько занимает должность начальника по эксплуатации Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

«И, наверное, только николаевцы поймут, как он там мог оказаться. Дело в том, что начальником Службы является Геннадий Савченко, который, собственно, привел Золотько и в Николаевскую область, не один год проработав с ним на родной Донетчине. А согласно внесенным в электронную декларацию данным, Золотько стал кандидатом на эту должность спустя всего пару недель после назначения Савченко в житомирскую САД», - говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что исполняющий на тот момент обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Евгений Барах хотел назначить Золотько начальником Службы автодорог в Николаевской области сразу после увольнения Александра Антощука.

Хотя на тот момент Золотько уже фигурировал в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением»).