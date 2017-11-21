Начальник Николаевской рыбоохраны через подчиненных собирал дань с рыбаков каждый месяц, – СБУ

Погоревший на взятке начальник Государственного агентства рыбного хозяйства Николаевской области при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как известно, в понедельник, 20 ноября, сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен.

«Правоохранители установили, что чиновник организовал коррупционный механизм регулярного получения неправомерной выгоды от предпринимателей. Он заставлял инспекторов под искусственными предлогами «давить» на бизнесменов, склоняя к уплате ежемесячной «дани» за отсутствие препятствования вылова ими рыбы и морепродуктов, а также непринятие мер обязательного контроля за хозяйственной деятельностью. Собранные в коммерсантов средства подчиненные передавали руководителю агентства», – говорится в сообщении

Также в спецслужбе добавили, что задержали чиновника при передаче десяти тысяч гривен - второй части из полученных им двадцати тысяч гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в январе 2016 года военная прокуратура совместно с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области задержали тогда еще руководителя «Николаеврыбоохраны», депутата Николаевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Александра Каражея. Его задержали во время получения взятки, которую он вымогал от рыбаков. В СБУ уточнили, что Каражей за месяц собирал с рыбаков взяток на 100 тысяч гривен.

В июне 2017 года сотрудники управления защиты экономики Департамента ЗЭ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при получении взятки задержали начальника оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко. В итоге он был признан судом виновным и приговорен к штрафу в 25 тысяч гривен.

А в мае 2016 года СБУ и военная прокуратура в Херсоне при получении крупной взятки задержали начальника отдела пограничной службы «Николаев» Виктора Сапруна.

Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.