В Николаеве студент украл телефон, чтобы «подарить его любимой»

В Николаеве 19-летний студент украл телефон у своей соседки по общежитию.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

В полицию обратилась 17-летняя студентка Николаевского профессионально-технического училища – из ее комнаты в общежитии неизвестный украл мобильный телефон «Samsung».

В преступлении заподозрили другого студента из этого общежития, он признался в содеянном. Как выяснилось, похищенный гаджет злоумышленник в тот же день отдал своей девушке в качестве подарка. Сейчас дело этого студента направили в суд. Похищенный мобильный телефон вернули владелице.

Аналогичный случай произошел с 19-летним студентом другого образовательного учреждения. Парень сообщил, что из комнаты общежития неизвестный украл его мобильный телефон и планшет. Выяснилось, что кражу гаджетов совершил его 20-летний товарищ, с которым он накануне употреблял спиртные напитки. Выпив лишнего, парень уснул, а гость присвоил его имущество и ушел. По словам злоумышленника, планшет он продал на следующий день знакомому, а мобильный телефон оставил на время у себя. Теперь подозреваемому грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Правоохранители изъяли краденое имущество и вернули его владельцу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южноукраинске бывшая продавщица пыталась вынести из магазина пакет с алкоголем и сигаретами.