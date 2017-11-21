В Николаеве суд по просьбе прокуратуры закрыл заседание по делу поставок николаевским «Экватором» оборудования для военпрома РФ

В Николаеве суд принял решение рассматривать в закрытом режиме заседание по уголовному производству, открытому по факту торговли ПАО «Завод «Экватор» с предприятиями, которые сотрудничают с военно-промышленным комплексом Российской Федерации.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 18 сентября сотрудники управления СБУ в Николаевской области провели ряд обысков на заводе «Экватор», а также по месту жительства его руководителей.

Согласно имеющейся информации, речь идет о торговле запчастями и оборудованием через фирму-«прокладку», зарегистрированную на территории РФ – ООО «Мовен-НН», учредителем которой является директор ПАО «Завод «Экватор» Юрий Неделько, а директором – Сергей Неганов. Конечным бенефициаром ПАО «Завод «Экватор» является депутат Николаевского горсовета Сергей Кантор. За 2016-2017 годы было продано продукции на 722 миллиона гривен.

В начале заседания судья Центрального райсуда Николаева Иван Дирко поднял вопрос о присутствии на заседании журналистов, а прокурор начал выступать против присутствия представителей СМИ на заседании, ссылаясь на необходимость сохранения «тайны следствия».

Следственный судья Иван Дирко Прокурор и следователь

– С целью неразглашения тайны следствия, сторона обвинения против присутствия в данном случае представителей средств массовой информации. Это может негативно сказаться на дальнейшем проведении досудебного расследования, поскольку на данный момент собираются доказательства для сообщения основным фигурантам подозрения, еще не допрошено много свидетелей в уголовном производстве. В связи с этим я считаю, что сейчас разглашать данные следствия, а тем более доказательства, которые будут предоставляться следственному судье для объективного рассмотрения ходатайств стороны защиты является преждевременным. Поэтому я прошу возразить присутствию средств массовой информации, – высказался прокурор.

В итоге следственный судья Иван Дирко, после того, как выслушал доводы прокурора, принял решение провести заседание в закрытом режиме.

Напомним, что по факту продажи «Экватора» военного оборудования В РФ открыто уголовное производство по статье 333 Уголовного кодекса Украины («Незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники»). 5 октября прокурор Николаевской области Тарас Дунас сообщал, что правоохранительные органы проводят экспертизы относительно поставок ПАО «Завод «Экватор» оборудования в Россию.