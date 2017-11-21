ГПУ подозревает экс-директора НСК «Олимпийский» в растрате $27 миллионов покупке кресел для Евро-2012

Правоохранители намерены сообщить о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в растрате 27 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган на странице в Facebook.

Указано, что сотрудниками прокуратуры и Службы безопасности Украины проведен ряд следственных действий в рамках уголовного производства по факту растраты бюджетных средств НСК «Олимпийский» в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что во время выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, служебными лицами Генеральной прокуратуры (ГП) приобретены по значительно завышенной стоимости сиденья для трибун стадиона. Бюджетные средства позже были выведены через субъекты хозяйствования с признаками фиктивности.

Сумма установленных убытков государственному бюджету при закупке в 2011 году кресел составила почти 27 миллионов гривен.

В настоящее время правоохранители провели обыски у должностных лиц ГП и субъектов хозяйствования, задействованных в схеме растраты денежных средств. Сообщено о подозрении в соучастии в совершении растраты в особо крупных размерах руководителю генерального подрядчика - ООО «АК Инжиниринг» и руководителю субподрядчика - компании «Спецпостач» Международного благотворительного фонда «Безопасность страны».

Кроме того, подготовлено сообщение о подозрении бывшему руководителю НСК «Олимпийский». В настоящее время местонахождение последнего устанавливается.

В суд внесены ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13 млн гривен.