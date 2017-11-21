В Луцке СБУ задержала организатора фейковых акций протеста на западе Украины

Сотрудники Службы безопасности задержали в Луцке организатора фейковых акций протеста, направленных на искусственную дестабилизацию социально-политической и криминогенной ситуации в западных регионах Украины.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Установлена причастность жителя Львовской области к организации и проведению заказных митингов во Львовской, Ровенской и Киевской областях. Правоохранители задокументировали, что злоумышленник получал от российских спецслужб указания и специально разработанные инструкции по проведению псевдопротестных акций», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного следствия доказано, что фейковые акции финансировались российскими кураторами. На проведение одного такого «митинга» выделялось от 4 тысяч до 10 тысяч долларов.

Организатор собирал группы из малообеспеченных категорий граждан, контролировал изготовление и распространение агитационных материалов с призывами выходить на митинги и подстрекательствами к массовым беспорядкам.

В Ровенской области, в частности, был разработан сценарий протестов для «борьбы с янтарной мафией». В случае игнорирования властями требований «митингующих», по сценарию они должны были требовать полную автономию региона.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Луцке на арендованной квартире. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли средства связи, используемые для координации с иностранными кураторами, и обнаружили переписку с инструкциями. Ему было объявлено о подозрении по статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. По решению суда задержанный взят под стражу.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Ровно неизвестные устроили митинг за создание «республики» - их разогнали националисты