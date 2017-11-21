В Николаеве разыскивают угнанный в Центральном районе «Toyota Land Cruiser»

В Николаеве в понедельник, 20 ноября, был угнан автомобиль, припаркованный по проспекту Центральному у дома №16.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области на странице в Фейсбук.

Так, 20 ноября в 00:06 в Заводской отдел полиции обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что в период времени с 22:00 до 00:00 неизвестные лица завладели ее автомобилем «Toyota Land Cruiser 200», с государственным номером ВЕ3394ВІ, серебристого цвета, который она припарковала у дома № 16 по проспекту Центральному.

Сообщается, что следственным отделением Заводского отделения полиции ГУНП в Николаевской области расследуются материалы уголовного производства, начатого по признакам ч.3 ст.289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия. Правоохранители принимают меры по установлению местонахождения похищенного транспортного средства и причастных к преступлению лиц.

«Если вы стали свидетелями совершения преступления, или владеете информацией, полезной для следствия, просьба сообщить в Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам: (0512) 34-11-98, 102. Конфиденциальность гарантируется», – обращаются к жителям города правоохранители.

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