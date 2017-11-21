ГФС предупреждает николаевцев: мошенники рассылают SMS о налоговом долге

На Николаевщине субъектам хозяйствования поступают SMS – сообщения будто-то от органов фискальной службы о наличие налогового долга, его сумме и контактных телефонах для «решения вопроса» погашения налогового долга.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

Также, в сообщении акцентируется внимание на том, что органы Государственной фискальной службы Николаевщины не отправляют налогоплательщикам SMS-сообщения о наличии налогового долга.

«Работники фискальной службы Николаевщины при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины, в том числе при проведении мероприятий по погашению налогового долга», - говорится в сообщении.

Сотрудники службы призывают налогоплатильщиков быть внимательнее, тщательнее проверять информацию и не позволять аферистам вводить себя в заблуждение.

Уважаемые представители бизнеса, если вам известны подобные случаи мошенничества, просим сообщать управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Николаевской области, по адресу: город Николаев, улица Чкалова, 20, этаж 6, телефон: 47-21-28 (с 9 до 18 час.), или дежурную часть Главного управления ГФС в Николаевской области, по телефону : 50-18-41 (круглосуточно).

Напомним, ранее сообщалось, что Главное управление ГФС в Николаевской области предупреждает налогоплательщиков, что на территории региона возобновились факты мошеннических телефонных звонков. Аферисты выдают себя за руководство Главного управления ГФС в Николаевской области и государственных налоговых инспекций области.