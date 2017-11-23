На Николаевщине полицейские изъяли у мужчины гранату и «прикрыли» наркопритон

К правоохранителям Березнеговатского отделения Снигиревского отдела полиции ГУНП в Николаевской области пришла оперативная информация о том, что 53-летний мужчина хранит боеприпасы по месту своего проживания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, полицейскими проведен обыск в доме злоумышленника, где в одной из комнат была обнаружена граната РГД-5 и около 300 граммов канабиса. Также в ходе обыска в одной из комнат дома правоохранители увидели двух мужчин возрастом 26-ти и 28-ми лет, которые через самодельное устройство употребляли наркотики. Со слов мужчин, полицейским стало известно, что домовладелец предоставляет им свое жилье для того, чтобы они имели возможность беспрепятственно употреблять наркотические средства.

Все изъятое направлено на экспертизу. Как объяснил владелец жилища, он иногда позволял своим знакомым приходить к нему домой, чтобы принимать наркотики.

«Следственным отделением начаты уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), ч.1 ст.317 УК Украины («Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», – говорится в сообщении.

Ожидаются выводы специалистов, после чего будет решаться вопрос относительно привлечения злоумышленника к ответственности.

Напоминаем, что в Киеве задержали мужчину с самодельной бомбой в рюкзаке.