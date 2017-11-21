В Бразилии полицейский, держа на руках ребенка, застрелил двух грабителей

В бразильском городе Кампу-Лимпу-Паулиста полицейский застрелил двух грабителей в аптеке, держа на руках ребенка.

Об этом сообщает «InfoResist».

Сержант военной полиции в штатском совершал покупки с женой и сыном, в том время как ворвались грабители.

Фармацевт сдался сразу, а полицейский схватил пистолет и выстрелил в грабителей. После этого он отдал ребенка жене, которая пряталась за полками.

Оба преступника погибли на месте. В уголовном деле об убийстве и ограблении действия сержанта квалифицируются как самозащита.