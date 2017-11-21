«Пытался изгнать сатану»: в Днепре внук-наркоман чуть не убил свою бабушку иконой

В Днепре, 19 ноября, мужчина под воздействием наркотиков, ударил свою бабушку иконой по голове, потому что ему показалось, что в нее вселился злой дух.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Днепровского отдела полиции.

Начальник Шевченковского отделения полиции полковник полиции Николай Ткаченко, рассказал, что по прибытию на место происшествия, в квартире полицейскими был обнаружен мужчина в состоянии наркотического опьянения.

«В комнате находился устройство для употребления наркотиков и пакеты с марихуаной. На полу лежала старушка в бессознательном состоянии. На полу была окровавленная икона. Мужчина признался в том, что он избил свою бабушку, потому что ему показалось, что у нее вселился злой дух и он пытался его убить», — рассказал Ткаченко.

На данный момент мужчина задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве патрульные задержали 20-летнего парня, который избил свою бабушку и отобрал у нее мобильный телефон.