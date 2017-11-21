На Николаевщине пьяный грабитель напал на охотника, который вышел из автомобиля, чтобы выпить кофе

В пгт. Александровка Вознесенского района задержан нетрезвый мужчина, который ударил охотника и украл у него из автомобиля ружье.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в Вознесенский отдел полиции обратился 30-летний мужчина, который сообщил, что стал жертвой грабителя. По словам заявителя, правоохранителям стало известно, что 19 ноября вечером он возвращался на автомобиле с охоты и остановился около магазина, расположенного в Александровке, чтобы выпить кофе.

Сообщается, что после того, как потерпевший вышел из автомобиля, к нему подошел нетрезвый незнакомец и начал его обижать из-за того, что мужчина был одет в камуфляжный костюм. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего в лицо, после чего подошел к авто, забрал ружье и исчез.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 38-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. По согласованию с прокуратурой преступнику объявлено о подозрении за совершение преступления предусмотренного ч.2 ст.186 УК Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напоминаем, что на Харьковщине мужчина во время охоты застрелил знакомого, перепутав его с зайцем.