«В ходе «обысков» не изъяли даже пачки сигарет», - Москаль назвал спецоперацию на Закарпатье «пшиком»

Глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль заявил, что в ходе спецоперации силовиков на Закарпатье не было никаких массовых обысков и не было изъятий «арсеналов оружия».

Об этом говорится в заявлении Москаля на его сайте.

- Никаких сотен обысков на Закарпатье не проводилось и не могло проводиться за полтора дня. Не было никаких изъятий «арсеналов оружия», «огромного количества наркотиков», «миллионов евро, долларов и гривен», в ходе спецоперации не изъяли даже пачки сигарет, — заявил чиновник.

По его словам, задержали только бывшую начальницу Береговского отдела Госгеокадастра Эрику Шинкевич, да и ту сразу отпустили под домашний арест, потому что разрешительную документацию на «приватизацию границы» подписывал бывший и.о. начальник облуправления Госгеокадастра Токарь, а он давно бежал за границу.

Задержанный Аттила Горват, по его словам, — обычный «сельский вуйко», а из него делают Аль Капоне.

Председатель ОГА подчеркнул, что Западная Украина находится на внешней границе ЕС, которая охраняется тщательным образом. Там нет никаких «частных границ», а пограничники и таможенники в ЕС далеко не такие коррумпированные. По убеждению Москаля, ежедневные сверки результатов работы венгерских и украинских пограничников показали, что никакой массовой контрабанды здесь нет.

- После всего, что произошло на Закарпатье с привлечением огромного количества вооруженных силовиков, вертолетов и бронированной техники, у меня сложилось впечатление, что на самом деле печально известный план «Шатун», которым пытались расшатать ситуацию в Закарпатье, разрабатывался не в Москве, а в Киеве. А на выходе мы имеем огромный «пшик» и никаких серьезных результатов, — заявил он.

Напомним, 16 ноября Военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы провела 100 обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков. Позже стало известно, что прокуратура уведомила о подозрении бывшего начальника районного подразделения Госземагентства.