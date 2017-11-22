«Временный» мэр Николаева хочет направить на парк «Победы» 21 миллион гривен: «Деньги уже зафиксированы»

В 2018 году на развитие парка «Победы» в Николаеве планируют выделить 21 миллион гривен.

Об этом заявила исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова, сообщает интернет-журнал «NikLife».

Ранее планировалось реализовать проект обустройства «Трассы здоровья» в парке «Победы» за 6,4 миллиона гривен. Его поддержали депутатские комиссии, вопрос вынесут на сессию городского совета. В 2017 году только на проведение проектных работ и разработку сметной документации по парку «Победы» было «отложено» чуть больше миллиона гривен, а около четырех миллионов гривен – дополнительно на обслуживание территории.

- В 2018 году мы планируем закрыть вопрос по парку Победы полностью, чтобы хотя бы один парк в нашем городе был сделан. Бюджет будет, и деньги уже зафиксированы. Сегодня стоит вопрос по стратегии развития парка, ее можно еще подкорректировать. Но все депутатские фракции согласились с тем, что парк нужно сделать в следующем году. И я думаю, что они будут позитивно голосовать за выделение денег. Я говорю свое слово со стороны исполнительной власти. В остальном – подключайтесь, – сказала Татьяна Казакова.

А «Агенция развития Николаева» предлагает убрать подземный переход на пути к парку и спроектировать пешеходный мост над парком.

«По словам «агентов развития», пешеходный мост сможет решить все проблемы с отстраненностью парка от всего города и дать возможность жителям Николаева любоваться городом… Также анонсируется постройка яхтовой набережной, которая даст толчок развитию речного транспорта в Николаеве, и создание велодорожек, которые будут связывать Соляные с центром города. В первую же очередь планируют решить проблему с плохим освещением в парке для повышения безопасности горожан», - отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве депутаты «земельной» комиссии порекомендовали исполкому ограничить движение транспорта в парке «Победы».