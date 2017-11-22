В николаевской полиции открыли уголовное производство по факту сгоревшего автомобиля прокурора

В полиции открыли уголовное производство из-за сгоревших ночью 21 ноября автомобилей «Mitsubishi ASX» и «BMW».

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, сообщение о пожаре «Mitsubishi ASX» и «BMW» на улице Рабочей поступило спасателям около 01:00. В то же время, по информации издания «Преступности.НЕТ», автомобилем «Mitsubishi ASX» 2010 года выпуска пользуется прокурор Владислав Белан. Первым загорелся «Mitsubishi» и далее огонь перекинулся на «BMW». Как отмечает охранник парковки, машина загорелась сама - возгорание началось под капотом «Mitsubishi».

«Сведения по данному факту следственным отделением Заводского отдела полиции внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет», – говорится в сообщении.

Также полиция изъяла фрагменты горения автомобилей, которые, целью установления причин пожара, были направлены на проведение экспертного исследования.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о неоднократных случаях поджогов автомобилей в Николаеве. В 2015 году неизвестные сожгли два автомобиля бывшего высокопоставленного борца с оргпреступностью Владимира Лупащенко. Примечательно, что в 2013 году уже горели два автомобиля, принадлежащих Лупащенко.

Также 17 февраля текущего года неизвестные подожгли внедорожник, припаркованный на платной стоянке возле гостиницы «Николаев» на улице Садовой, принадлежащий семье Скворцовых. В результате перед машины полностью выгорел, и автомобиль не подлежит восстановлению.

В свою очередь, 6 марта возле села Лупарево под Николаевом, на дачном участке в СВТ «Лаванда»неизвестные пытались поджечь «коктейлем Молотова» внедорожник «Toyota Land Cruiser». Как оказалось позже, он принадлежит депутату Николаевского облсовета от ВО «Батьківщина» Анатолию Николенко.

А в начале марта в городе Первомайске Николаевской области в течение двух дней неизвестные 49-летнему предпринимателю сожгли два автомобиля «Mercedes-Benz». 18 марта в Николаеве на Намыве сгорела «Toyota RAV4».