Херсонские патрульные составили на николаевца протокол за вождение «под кайфом»

На выезде из Херсона 21 ноября патрульные составили протокол на водителя-николаевца, который, как они заподозрили, был в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Херсона.

На стационарном посту на автодороге «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» около 14:00 патрульные остановили автомобиль «ЗАЗ-110550».

«Во время общения у водителя инспекторы заметили признаки наркотического опьянения. Мужчина отрицал употребление запрещенных веществ, однако пройти соответствующий тест в медицинском учреждении отказался. Водителя отстранили от управления автомобиля. На него полицейские составили админпротокол по статье 130 («Управление в состоянии опьянения») Кодекса Украины об административных правонарушениях», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее херсонские патрульные забрали автомобиль у другого николаевца, который был лишен водительских прав на 10 лет, но все равно сел за руль