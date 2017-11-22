СБУ изъяла в Харькове «рекордную» за последние годы партию кокаина

В Харькове сотрудники Службы безопасности и прокуратуры изъяли более 1 килограмм кокаина при проведении обыска у фигурантов дела по торговле наркотиками.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Во время многоходовой операции сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили жители разных регионов страны. Злоумышленники организовали контрабандный ввоз кокаина высокой очистки из страны ЕС, который сбывали в Украине оптовыми партиями», - говорится в сообщении.

Четырех участников группировки задержали в Харькове во время сбыта очередной крупной партии кокаина за 85 тысяч долларов США.

«Правоохранители изъяли у наркодельцов два вакуумных пакета с кокаином общим весом более 1 кг, портативные весы и травматическое оружие. По информации спецслужбы, изъятая партия является рекордной для Харьковщины за последние пять лет, ее розничная стоимость по ценам «черного рынка» составляет более 5 миллионов гривен», - отмечается в сообщении.

Задержанным объявлены подозрения в совершении преступления и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в «Борисполе» задержали мужчину, пытавшегося провезти в Украину более килограмма кокаина в желудке.