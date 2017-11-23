Генерал армии боснийских сербов получил пожизненный срок за геноцид мусульман в Сребренице

Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал бывшего командира армии боснийских сербов 75-летнего генерала Ратко Младича виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорил к пожизненному тюремному заключению.

Об этом сообщает «Сноб».

Младича признали виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде 8 тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году, что стало самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны. Также Младича обвинили в том, что его войска убили около десяти тысяч мирных жителей в ходе трехлетней осады Сараево. Среди других обвинений – захват сотрудников ООН в качестве заложников в 1995 году.

Судья Альфонс Ори удалил Младича из зала суда за непристойное поведение, поэтому вердикт зачитали без генерала.

- Совершенные преступления относятся к числу самых отвратительных, известных человечеству, - сказал судья во время приговора.

Младич командовал армией боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годов. В июле 1995 года против него выдвинули обвинения, после чего объявили в международный розыск. Генерала арестовали в 2011 году в Сербии и выслали в Гаагу. Процесс над Младичем начался 16 мая 2012 года. Он своей вины не признал.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине на месте массовой казни евреев высадили 127 ясеней.