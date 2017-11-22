В Тбилиси завершилась спецоперация против террористов – убиты трое боевиков и один боец спецназа

В столице Грузии Тбилиси завершилась спецоперация по задержанию подозреваемых в терроризме.

Об этом сообщает местный телеканал «Рустави 2».

Ранее сообщалось, что утром грузинские правоохранители начали штурм дома, в котором находились подозреваемые в терроризме. Между ними и спецназом завязалась перестрелка.

Около 16:00 по киевскому времени Служба государственной безопасности объявила о завершении специальной операции, бронетранспортеры покинули территорию.

Раненный боец спецназа Службы государственной безопасности Грузии, о котором сообщалось ранее, умер в госпитале. По данным СГБ, ранены еще три бойца спецназа.

На участке было мобилизовано большое количество специальных сил и бронетехники. Специальная операция велась около 13 часов. Сообщалось, что на месте штурма были слышны взрывы и интенсивная стрельба. Предположительно, спецназ взорвал двери квартиры, в которой были подозреваемые, произошла перестрелка. Окна здания, где находились предполагаемые члены преступной группы, разбиты. Пожар в здании погасили спасатели, три этажа полностью сожжены.

По данным Службы государственной безопасности, один подозреваемый задержан, ликвидированы три члена преступной группировки.