В Тбилиси завершилась спецоперация против террористов – убиты трое боевиков и один боец спецназа

В столице Грузии Тбилиси завершилась спецоперация по задержанию подозреваемых в терроризме.
Об этом сообщает местный телеканал «Рустави 2».
Ранее сообщалось, что утром грузинские правоохранители начали штурм дома, в котором находились подозреваемые в терроризме. Между ними и спецназом завязалась перестрелка.
Около 16:00 по киевскому времени Служба государственной безопасности объявила о завершении специальной операции, бронетранспортеры покинули территорию.
Раненный боец спецназа Службы государственной безопасности Грузии, о котором сообщалось ранее, умер в госпитале. По данным СГБ, ранены еще три бойца спецназа.
На участке было мобилизовано большое количество специальных сил и бронетехники. Специальная операция велась около 13 часов. Сообщалось, что на месте штурма были слышны взрывы и интенсивная стрельба. Предположительно, спецназ взорвал двери квартиры, в которой были подозреваемые, произошла перестрелка. Окна здания, где находились предполагаемые члены преступной группы, разбиты. Пожар в здании погасили спасатели, три этажа полностью сожжены.
По данным Службы государственной безопасности, один подозреваемый задержан, ликвидированы три члена преступной группировки.