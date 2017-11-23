«Превысил полномочия, но не злоупотреблял», – суд об экс-главе Доманевской РГА, обвиненном в сборе чужого урожая

Василий Иванченко - слева на фото Первомайского горрайонного суда Николаевской области усмотрел превышение власти и служебных полномочий в действиях экс-главы Доманевской райгосадминистарции Василия Иванченко, которого дважды судили за незаконный сбор 111 тонн урожая пшеницы, но в итоге оправдали.

Как отмечается в соответствующем приговоре суда, хоть и очевидно в его действиях превышение служебных полномочий, «уголовная ответственность за такие действия должностного лица предусмотрена только для сотрудников правоохранительных органов».

«Принятие решения о сборе урожая и его реализация явно не входят в компетенцию и полномочия РГА и его председателя, они не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом, в связи с чем он в данном случае превысил свои полномочия, а не злоупотреблял властью или служебным положением», - говорится в решении суде.

Вменяли же ему совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 («Злоупотребление властью ил служебным положением»).

Напомним, в первый раз в 2016 году суд признал Иванченко виновным и назначил испытательный срок. Но впоследствии Апелляционный суд Николаевской области отменил этот приговор по процессуальным основаниям. В частности, из-за того, что судья, находясь в совещательной комнате по этому делу, принял судебные решения по другим делам, чем нарушил тайну совещательной комнаты. В итоге дело было направлено на новое судебное рассмотрение. И во второй раз суд не нашел достаточных оснований для его осуждения по предъявленному обвинению.

Стоит отметить, что при этом в суде выяснилось, что фермером, у которого собрали 111 тонн пшеницы, была супруга председателя сельского совета, на территории которого находится это спорное поле. Суд решил, что обвиняемые могли и не знать, кто именно засеивал землю, так как сделано это было незаконно.