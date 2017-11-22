Главу Госпродпотребслужбы Николаева признали виновным в коррупционном нарушении – он выдал разрешение своему брату

В Николаеве суд признал виновным чиновника, который исполнял обязанности руководителя управления Госпродпотребслужбы в Николаеве в январе 2017 года, в нарушении требований антикоррупционного законодательства по части 1 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Протокол на чиновника составило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

«В январе 2017 года чиновник, исполняя обязанности руководителя управления Госпродпотребслужбы в Николаеве, не сообщил об имеющемся у него конфликте интересов и принял решение о выдаче документа разрешительного характера (эксплуатационного разрешения) своему брату – физическому лицу-предпринимателю. Этим он нарушил ограничения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», - рассказали в прокуратуре.

На момент рассмотрения дела судом срок привлечения должностного лица к административной ответственности закончился. Поэтому прокуратура внесла представление в Главное управление Госпродпотребслужбы в области по привлечению виновного к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на директора фитосанитарной лаборатории Николаевщины составили админпротокол.