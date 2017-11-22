На Сумщине будут судить экс-главврача психбольницы, который запытал до смерти четырех пациентов

На Сумщине будут судить бывшего главного врача психиатрической больницы, в результате противоправных действий которой умерло 4 пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В среду, 22 ноября, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного врача Областной специализированной психиатрической больницы № 2 по обвинению в оставлении в опасности и пытках холодом пациентов учреждения, а также в подстрекательстве коллег к противоправным действиям.

Досудебное расследование установило, что с ноября 2016 по январь 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов при установленной норме - 20 градусов). Однако главный врач не принимала любых действенных мер по решению данной ситуации.

«В общем, в указанный период на лечении в учреждении находилось 453 человека, которые страдали от холода, смерть 4 из них находится в причинной связи с нарушением температурного режима в больнице», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, обвиняемый «подбила» врача-патологоанатома внести в официальные документы заведомо ложные сведения о причинах смерти умерших.

Действия бывшего руководителя учреждения квалифицированы по части 1 статьи 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации), части 3 статьи 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) и части 4 статьи 27 части 1 статьи 366 (подстрекательство к сдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Судить будут также и врача-патологоанатома, которая, не проведя должным образом вскрытие трупов, по указанию бывшего главного врача внесла в медицинскую документацию заведомо ложные сведения о патологоанатомическом диагнозе и клинико-патологоанатомической эпикризе.

Врачу-патологоанатому инкриминируется совершение преступлений по части 5 стаьи 27 части 3 части 135 (пособничество в заведомо оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии) и части 1 статьи 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины. Обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, во Львове пациент психбольницы взял в заложники несколько десятков больных – полиция взяла больницу штурмом.