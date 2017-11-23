На Николаевщине сотрудник школы подозревается в нанесении бюджету ущерба на 400 тысяч гривен

Полиция 21 ноября сообщила о подозрении должностному лицу одной из школ Доманевского района в злоупотреблении служебным положением и подделке официальных документов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В декабре 2016 года подозреваемый, действуя в интересах физического лица-предпринимателя, внес заведомо недостоверные сведения в официальные документы о получении строительных материалов для ремонта школы. Фактически в учебное заведение эти материалы не поставили.

«Это привело к перечислению бюджетных средств на счета физического лица-предпринимателя, чем нанесен ущерб государственным интересам на сумму свыше 400 гривен. Служащий незаконно распорядился средствами субвенции из государственного бюджета», - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве и Южноукраинске полиция провела обыски в офисах компании, подозреваемой в присвоении бюджетных денег.