На Николаевщине охранник украл с фермы 70 овец и 300 тюков сена

В Новоодесском районе Николаевской области 22-летний охранник украл с фермы 70 овец и 300 тюков сена.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О преступлении в полицию сообщил 40-летний частный предприниматель, владелец этой фермы. Полицейские установили, что к преступлению причастен охранник фермы.

«Злоумышленник, который ранее уже имел проблемы с законом, признался в содеянном. Он рассказал, что воспользовавшись отсутствием хозяев, решил заняться своим «бизнесом» и продавать скот. Как выяснилось, вор находил покупателей, договаривался с ними о стоимости и назначал время, когда нужно приезжать за товаром. Стоимость одного животного достигала суммы в 1000 гривен. Кроме овец вор продал и 300 тюков сена. А для того, чтобы к нему не возникало лишних вопросов, злоумышленник придумал историю, что якобы выкупил хозяйство у своего работодателя и теперь хочет вернуть затраченные средства», - отметили в полиции.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве студент украл телефон, чтобы «подарить его любимой».