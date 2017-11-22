Николаевец в Литве нелегально подрабатывал «маршрутчиком» и получал по 2,5 тысячи евро в день

Предприимчивый гражданин Украины в столице Литвы длительное время на «левом» автобусе-«гармошке» нелегально подрабатывал на оживлённом городском маршруте.

Об этом сообщает сайт «Baltnews» со ссылкой на журналистов местного еженедельника «Обзор».

Компания Vilniaus viešasis transportas (VVT) установила, что нарушителем оказался житель Николаева Валерий Ягелло. Ему 37 лет. Он прибыл в Литву по туристической визе ещё в феврале 2016 года. Мало того, что виза украинца давно просрочена, она была гостевая и не предоставляла разрешения на трудовую деятельность. Удостоверение на право управления транспортным средством тоже оказалось недействительным, поскольку отсутствовала категория, необходимая для управления сочленённым автобусом.

Городскую «гармошку» Volvo В10m-55 украинец взял в лизинг с ежемесячным платежом 350 евро. На автобусе были размещены логотипы, схожие с логотипами подвижного состава компании VVT. Устройство, списывающее оплату с электронных проездных билетов, было напрямую подключено к личному банковскому счёту Ягелло. На момент задержания у водителя нашли, как сообщает «Обзор», 2455 евро наличными – дневную выручку от продажи одноразовых билетов прямо в автобусе.

Задержанный рассказал, что выходил на линию только в часы пик и забирал пассажиров с остановок ещё до того, как появлялся настоящий рейсовый автобус. Прокололся он на мелочи: на автозаправочных станциях он рассчитывался наличными и не брал счёт-фактуры на приобретённое дизельное топливо. У сотрудников АЗС возникло подозрение, что водитель ни перед кем не отчитывается за расходы. К тому же автобусы заправляют в столице Литвы по специальным картам предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на месяц отстранили от работы «маршрутчика», из-за гонок которого пострадала пассажирка.