«Начал угрожать убийством», – в Николаеве суд отправил под домашний арест пенсионера, который убил агрессивного сына

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста пенсионеру, который ударом топора убил своего сына, издевавшегося над ним.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, очередной конфликт, в ходе которого мужчина убил собственного сына, произошел 17 ноября. 20 ноября пенсионер пришел в полиции и признался в содеянном.

«Сын, который ранее неоднократно наносил ему телесные повреждения, пришел к нему домой и начал угрожать убийством. Затем последний зашел в дом, после чего подозреваемый несколько раз ударил его обухом топора в область затылка», – передает пресс-служба суда пояснения 77-летнего мужчины.

В суде подозреваемый признал свою вину и против избрания меры пресечения не возражал.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, следственный судья постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с 19:00 по 08:00.

Напомним, в селе под Николаевом парень зарубил топором сожителя своей матери, который ее избивал.