Задержанный на взятке экс-глава Новоодесского райсовета через суд пытается оспорить свое увольнение

Юрий Ипатенко Бывший глава Новоодеского районного совета Юрий Ипатенко, которого задержали при получении взятки в судах пытается отменить решение депутатов об его увольнении.

Об этом свидетельствуют соответствующие решения судебных инстанции.

Как известно, Ипатенко задержали за вымогательство взятки размером в 45 тысяч гривен вечером 16 августа. 19 августа суд арестовал его с возможностью выйти под залог в 350 тысяч гривен. Ипатенко внес залог и получил возможность выйти на работу, потому что его не отстранили от должности. Затем суд не смог отстранить Ипатенко от должности, потому что его адвокат заявил отвод судье. После этого, 5 сентября судебное разбирательство об отстранении от должности Ипатенко отложили – он не явился в суд, а адвокат предоставил справку, что он на стационарном лечении. А 8 сентября суд все-таки отстранил его от должности. 15 сентября депутаты Новоодесского районного совета проголосовали за увольнение главы райсовета Юрия Ипатенко с должности.

Так, в октябре Ипатенко обратился в Николаевский административный окружной суд с иском об отмене решения райсовета от 15 сентября № 1 «Об увольнении от должности председателя Новоодесского районного совета». Суд вернул Ипатенко его иск, обосновывая свое решение тем, что это административное дело касается органа местного самоуправления и подсудно местному суду.

В итоге иск оказался в Новоодесском районном суде. 6 ноября судья райсуда Леся Деминская постановила открыть административное производство по иску Юрия Ипатенко к Новоодесскому районному совету.

На данный момент суд продолжает рассматривать это административное производство.

Напомним, ранее в суде прокурор зачитал, что некоторые депутаты Верховной Рады Украины и глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко давали Ипатенко указания по лоббированию интересов и установлению контроля в правоохранительной системе и органах власти в районе. При этом Ипатенко является помощником народного депутата от «Народного фронта» Игоря Бриченко, а его супруга – еще одного нардепа от «НФ» Тараса Креминя.