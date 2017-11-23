НАБУ расследует дело по НАПК в котором фигурирует взятка от нардепа в миллион гривен

В уголовном производстве, которое возбудило Национальное антикоррупционое бюро по махинациям с электронными декларациями в Национальном антикоррупционном агентстве, содержится информация о взятке на 1 миллион гривен, которую дал члену агентства неназванный народный депутат.

Об этом сказано в ответе НАБУ на обращение нардепа Мустафы Найема, который депутат обнародовал в фейсбуке.

«Детективами Национального антикоррупционого бюро Украины 10.11.2017 в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по заявлению физического лица о возможных фактах совершения ряда коррупционных преступлений преступной группой в составе председателя, членов НАПК и руководителя Департамента указанного государственного органа, заместителем руководителя департамента Администрации президента Украины, а также заместителем начальника управленя в составе центрального аппарата Службы безопасности Украины. В заявлении среди других фактов указывалось на возможное получение одним из членов НАПК неправомерной выгоды в размере 1 млн гривен от народного депутата Украины за неотображение установленных расхождений по время проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства. По полученным данным, неправомерную выгоду в дальнейшем разделили между другими участниками преступной группы», - говорится в документе.

Напомним, во вторник руководитель Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что глава НАПК и ее коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций. По ее словам, агентство стало полностью подконтрольно Администрации президента.