На Николаевщину из России экстрадировали подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена

Россия экстрадировала в Украину 28-летнего жителя Новой Одессы, который подозревается в захвате заложника, угоне, разбое и убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Отметим, что в данном случае речь идет о деле об убийстве бизнесмена Юрия Федченко. В 2013 году предприниматель пропал без вести, но вскоре нашли его сгоревший автомобиль «Honda CR-V». В его багажнике обнаружили тело убитого бизнесмена Федченко. Тогда задержали только двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена, которые на допросах заявили, что мотивом совершения преступления было желание завладеть миллионом гривен, и никого убивать при этом они не планировали.

Суд дважды рассматривал это дело и в итоге Ленинский районный суд Николаева приговорил двоих подельников к 15 годам заключения с конфискацией всего принадлежащего им имущества. С преступниками был и третий соучастник. Именно его задержали в РФ и требовали экстрадировать в Украину.

Еще в апреле текущего года в РФ удовлетворили запрос правоохранительных органов Николаевской области о выдаче беглеца. Подозреваемый во избежание уголовной ответственности это решение оспаривал в судах различных инстанций. При таких обстоятельствах решение вопроса о его выдаче Украине продолжалось более полугода. Российские суды не приняли во внимание доводы подозреваемого и решение об экстрадиции оставили без изменений.

Подозреваемому суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершенные преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.