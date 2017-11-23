Полиция задержала жителя Николаевщины, подозреваемого в развращении своей маленькой падчерицы

В Новоодесском районе Николаевской области мужчина подозревается в развращении своей девятилетней падчерицы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

С заявлением о случившемся в полицию обратилась мать девочки. Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»). Назначено проведение ряда экспертиз, продолжается расследование.

Напомним, ранее жителя Южноукраинска приговорили к 11 годам тюрьмы за изнасилование восьмилетнего мальчика.