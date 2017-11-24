В Николаеве суд отправил на 5,5 лет в тюрьму женщину, оставившую зимой новорожденного ребенка в подъезде

Суд приговорил к 5 годами и 6 месяцам лишения свободы женщину, которая зимой оставила новорожденного ребенка в подъезде дома в селе Первомайское Жовтневого района.

Об этом свидетельствует приговор Жовтневого районного суда Николаевской области.

Как известно, новорожденную девочку нашли в подъезде дома утром 29 января. Кроме того, вместе с ребенком была записка, в которой мать объясняла свой поступок тяжелой болезнью и поющим мужем. Позже полиция нашла роженицу и оказалось, что женщина соврала о своем заболевании.

В приговоре суда говорится, что женщина не находилась на учете в больнице как беременная и родила поздним вечером 28 января в ванной. Она самостоятельно перерезала пуповину, омыла ребенка и накормила. Около 05:00 она вышла в подъезд и оставила новорожденную на лестничной площадке.

Около 06:28 жилец этого дома обнаружил брошенного ребенка и вызвал на место медиков и полицию.

В суде женщина признала виновность в совершенном преступлении. В ходе изучения личности обвиняемой установлено, что она по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит, имеет двух несовершеннолетних детей.

При этом женщина была судима в 2016 году Артемовским горрайонным судом Донецкой области по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Тогда суд приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет и одновременно освободил от отбывания этого наказания с испытательным сроком на один год.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 135 («Оставление в опасности») и назначил ей наказание за его совершение в виде лишения свободы в срок один год.

В то же время, учитывая наличие неотбытой части наказания, назначенного ей приговором Артемовского горрайонного суда, Жовтневый райсуд окончательно, по совокупности приговоров, назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев.

Напомним, в Вознесенске 18 апреля мать бросила 8-месячную девочку в местном общежитии.