В Николаеве патрульные задержали двух жителей Тернополя, которые делали «закладки» с наркотиками

В Николаеве 23 ноября патрульные задержали двух жителей Тернополя возрастом 21 и 22 года, которые делали «закладки» с наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Несколько часов назад, патрулируя Заводский район, полицейские заметили, как в одном из дворов по улице Леваневцев двое неизвестных парней что-то достали из рюкзака и положили в вентиляционный канал одного из подъездов. Полицейские поинтересовались у парней, все ли у них в порядке, но те начали нервничать и не смогли внятно рассказать, что они здесь делали.

«В ходе проверки у парней в рюкзаке обнаружили 32 запаянных шприца с веществом, внешне похожим на наркотическое. Как объяснили правонарушители, веществом является ацетилированный опий. Тернопольцы рассказали, что приехали в Николаев заработать денег, делая так называемые «закладки», и показали инспекторам еще несколько мест, где они оставили наркотики», - сообщили в полиции.

Задержанных патрульные передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.

Напомним, 25 июля 2016 года продавцы синтетических наркотиков забросали весь центр Николаева листовками с надписью «Соли миксы Горячая закладка» и тремя номерами телефонов, по которым можно купить наркотики. Через день сотрудники наркополиции и СБУ задержали трех парней, которые приехали из Киева, Одессы и Обухова в Николаев, чтобы разбросать листовки – при них нашли пакет с наркотиками разных видов: «соли», «экстези», «спайсы», «миксы» и «траву».

Однако, всех трех пойманных в итоге отпустили в связи с тем, что Николаевская местная прокуратура №1 отказалась согласовывать следователю ходатайство об аресте, потому что у следствия «недостаточно доказательств». В итоге арестовали только одного из «гастролеров», жителя города Обухов Киевской области Андрея Анчука, который на мотоцикле разбрасывал листовки с рекламой наркотиков по Николаеву. Сейчас Анчука отдали под суд.