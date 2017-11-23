На Киевщине задержали банду, которые продавали органы подростков в Россию

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые вербовали несовершеннолетних для незаконной трансплантации органов в Россию.

Об этом сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает «Интерфакс-Украина».

По словам прокурора, трое украинцев искали несовершеннолетних в социальных сетях, которые готовы за деньги стать незаконными донорами органов.

- Мы ликвидировали канал незаконной трансплантации органов ... Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции ... провели совместную операцию и установили группу лиц, которые пытались вывезти в Москву людей для донорства органов, - сказал Чибисов.

Трое организаторов преступной схемы - украинцы, склонные к ведению асоциального образа жизни, один из них находится под следствием за грабеж.

- Установлено трех пострадавших детей - 14, 15, 16 лет ... Дети из нормальных семей, - уточнил прокурор.

Он отметил, что злоумышленники соблазнили подростков возможностью получить 30 тысяч долларов за операцию. Еще одна пострадавшая - 32-летняя женщина.

Сами организаторы преступления должны были получить около 200 тысяч долларов за подбор доноров и вывоз их для проведения операции в России - изъятие 5% печени.

В то же время Чибисов не уточнил, с кем из России работали фигуранты преступления, от кого поступал заказ на подбор нелегальных доноров. Прокурор отметил, что еще продолжаются следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса.

Как известно, ранее правоохранители пресекли канал торговли людьми, по которому гражданок Украины вывозили на Кипр с последующим вовлечением их в проституцию. По подозрению в этом преступлении задержали 24-летнюю жительницу Николаева. Ранее она на Кипре зарекомендовала себя элитной «жрицей любви», а вернувшись в Николаев, начала заниматься поисками жертв для вовлечения в проституцию. Поиски она вела среди представительниц «древнейшей профессии», безработных, малообеспеченных и девушек, которые находились в уязвимом состоянии. Но председатель Корабельного районного суда Головина во время избрания меры пресечения отправила подозреваемую под круглосуточный домашний арест, хотя прокуратура требовала ее арестовать.