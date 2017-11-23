В Николаеве полиция закрыла онлайн-порностудию, где «модели» общались с клиентами по веб-камерам

В Николаеве полиция прекратила деятельность онлайн-порностудии, которая работала с зарубежными «клиентами».

Об этом сообщили в Причерноморском управлении Департамента киберполиции.

Полицейские получили информацию, что на территории Николаева действует онлайн-студия, где веб-модели ведут порнографические видеотрансляции. За такие видео организаторы получали деньги от ресурсов в зарубежном сегменте интернета.

«Женщина организовала в Николаеве онлайн-порностудию, для ее функционирования арендовала жилые и нежилые помещения, а для конспирации постоянно меняла их местоположение. Моделей обычно находила через социальные сети, где размещала сообщение о поиске девушек на работу. Во время следственных действий полицейские получили доказательства противоправной деятельности и получили экземпляры порнографической продукции», - сообщили в полиции.

Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили в помещении онлайн-студии шестерых веб-моделей, среди которых были и несовершеннолетние. Кроме того, изъяли компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны, платежные карты и черновые записи с графиком работы студии и анкетами веб-моделей.

Расследуется уголовное производство по части 3 статьи 301 Уголовного кодекса Украины («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов»), организатору студии грозит до семи лет заключения.

Напомним, что летом в Николаеве по подозрению в изготовлении и распространении порнографии с несовершеннолетними задерживали гражданина Германии.