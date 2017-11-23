В Киеве неизвестные избили врачей, которые рассказали о поборах в больнице

На врачей второй киевской районной больницы из-за их заявлений о коррумпированном руководстве напали неизвестные. 23 сентября в Киеве с оружием напали на врача-узиста Юрия Лиска, который открыто выступил против коррупции в поликлинике и был уволен с работы.

Об этом рассказывают журналисты «Слідство.Інфо».

За 5 дней до нападения на Лиску, врач-стоматолог того же медицинского учреждения заявила об избиении под стенами Деснянского суда, она также открыто заявляла о коррупции и была уволена с работы.

Во второй районной больнице на Троещине Лиска проработал почти 8 лет. По словам врача в больнице новым руководстом были установлены планы и суммы, которые нужно было ежемесячно собирать с пациентов и сдавать начальству.

Сначала речь шла о 3 тысячах гривен в месяц, впоследствии сумма начала расти. Врачи, которые выступили против вымогательств денег с пациентов, передали журнал учета таких платежей столичным чиновникам.

Следователи прокуратуры во время проверки смогли подтвердить факт осуществления таких платежей.

Напомним, в Полтаве неизвестные избили судью, которая отказалась закрывать дело о коррупции против мэра.