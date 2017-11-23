В России врачи наблюдали 20 минут, как в коридоре умирает окровавленный пациент

В одной из больниц российского города Смоленск врачи в течение 20 минут не оказывали помощь окровавленному пациенту, лежащему на полу в коридоре.

Об этом сообщает «Readovka.ru»,

Инцидент произошел еще в июне, однако известно о нем стало только в ноябре. Летом, по информации издания, 47-летний мужчина праздновал свой день рождения в баре, между ним и тремя другими посетителями произошел конфликт, началась драка, и его ударили кастетом по голове. Скорая помощь доставила пострадавшего в отделение Красного Креста в 23:00 по местному времени. Там он провел несколько часов.

В 04:20 одна из камер наблюдения зафиксировала, как пациент открыл дверь кабинета, вышел в коридор, потерял равновесие и упал на пол. От удара головой на плитке остался кровавый след. На записи видно, как мимо упавшего проходит женщина, внимательно смотрит на него и уходит. Мужчина еще несколько раз пытался встать и снова падал, после последней попытки подняться он ударился головой о железный угол.

Все это время мимо окровавленного пациента проходили сотрудники больницы, которые обратили на него внимание после того, как у мужчины начались судороги. Санитары унесли его в 04:40, мужчина впал в кому, через девять дней ему сделали трепанацию черепа, еще через два дня он умер.

По словам врачей, медицинскую помощь якобы оказали незамедлительно.

Внимание, видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Напомним, в России врач с одного удара убил пациента, оскорбившего медсестру.