Задержанного по подозрению в получении взятки начальника николаевской рыбохраны Синицу суд поместил под домашний арест

Михаил Синица В четверг, 23 ноября, начальнику Государственного агентства рыбного хозяйства Николаевской области Михаилу Синице была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд города Киева, сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в Генпрокуратуре.

Напомним, 20 ноября сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

В своем ходатайстве об избрании меры пресечения ГПУ просила суд отправить Михаила Синицу под арест. В итоге суд избрал для него круглосуточный домашний арест сроком на два месяца.

Напомним, в январе 2016 года военная прокуратура совместно с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области задержали тогда еще руководителя «Николаеврыбоохраны», депутата Николаевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Александра Каражея. Его задержали во время получения взятки, которую он вымогал от рыбаков. В СБУ уточнили, что Каражей за месяц собирал с рыбаков взяток на 100 тысяч гривен.

В июне 2017 года сотрудники управления защиты экономики Департамента ЗЭ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при получении взятки задержали начальника оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко. В итоге он был признан судом виновным и приговорен к штрафу в 25 тысяч гривен.

А в мае 2016 года СБУ и военная прокуратура в Херсоне при получении крупной взятки задержалиначальника отдела пограничной службы «Николаев» Виктора Сапруна.

Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.