В Днепре секретарь общественного совета при управлении СБУ устроил стрельбу, есть пострадавшие

Около полуночи 24 ноября в Днепре на бульваре Славы произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает местное издание «Информатор».

Карета «скорой» помощи забрала двоих пострадавших: одного - с девятью пулевыми ранениями шеи, живота, руки, ноги и разбитым лицом, другого - с травмами лица. В больнице патрульные полицейские взяли обеих участников драки под охрану. По предварительным данным, оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Стрелявший представился Денисом Розовым, секретарем общественного наблюдательного совета при УСБУ в Днепропетровской области, представителем общественной организации «Рух Вільна Доля». Он заявил, что на него напали, избили и забрали 20 тысяч гривен, которые были собраны для нужд организации. Со слов Розова, он стрелял из зарегистрированного на его имя травматического пистолета «Форт-12». У него медики диагностировали сотрясение головного мозга.

Жена мужчины, который был ранен, рассказала другую версию произошедшего.

- Меня с мужем друзья провожали домой. Ребята стояли под балконом и смотрели на окна. Им сделал замечание кто-то из жильцов дома, мол, зачем вы смотрите на окна. Мой муж попрощался с ними, и мы собирались подняться в свою квартиру. Но тот, кто сделал замечание нашим друзьям, не успокоился и стал нас оскорблять нецензурными словами, провоцировать на конфликт. Потом достал пистолет из борсетки и стал его направлять в меня и в моего супруга, - заявила она.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина открыл стрельбу по людям на стоянке, есть пострадавшие.