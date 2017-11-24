Детектив НАБУ отказался от взятки в 800 тысяч долларов – мужчина, пытавшийся его подкупить, задержан

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Детективу Национального антикоррупционного бюро Украины предлагали взятку в 800 тысяч долларов за прекращение расследования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

Сообщается, что НАБУ и ГПУ разоблачили человека, который предлагал детективу 800 тысяч долларов взятки за прекращение расследования уголовного дела, по которому наложен арест на 450 миллионов гривен его предприятий.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Решается вопрос о сообщении разоблаченному о подозрении и проведении других неотложных следственных действий.

Напомним, двое судей из Днепра пытались подкупить главу САП Холодницкого – их задержали на месте с поличным

Роман Свиридов

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