За 2,5-3 миллиона гривен Николаев может получить новое здание, – Бедаков о строительстве ЦПАУ на месте ледового катка

Егор Бедаков В случае, если городская власть Николаева остановится на варианте строительства здания для Центра предоставления услуг на месте ледового катка около спорткомплекса «Надежда», то проект на 90% будет профинансирован из Госбюджета.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Егор Бедаков.

По его словам, изначально рассматривалось несколько площадок для строительства здания ЦПАУ.

– Один из них – это площадка на углу улицы 6-я Слободская и проспекта Центрального, на зеленой зоне за цветочным рынком. Но там есть проблема с рынком, принадлежащем депутату горсовета, и основная часть – это зеленая зона. То есть, будет проблема с вопросом рекреационной зоны. Второй вариант, за который лично я был изначально, это полная реконструкция столовой в здании горисполкома. Со стороны размещения, с логической стороны, конечно, круто, и денег бы понадобилась меньше. И третья площадка, которая рассматривается, и это не окончательное решение, это на месте бывшего ледового катка. Почему там? Потому что ЦПАУ должен иметь нормальный доступ к транспорту. И земля там находится в собственности города. Основной аргумент, который был в пользу новой площадки и именно строительства на этом месте, это то, что «Минрегионбуд» будет финансировать большую часть денег из Госбюджета. Речь идет о 90%. Соответственно городу выгодней софинансировать строительство в размере 10% и получить основные средства извне. Что важно, по условиям этого гранта, речь идет только о строительстве нового здания, никакой реконструкции уже существующих строений, – отметил Бедаков.

По его словам, окончательное решение за городской властью.

– В любом случае должно быть волевое решенные высшего руководства в лице Татьяны Казаковой (…) Пока ожидаемая стоимость объекта забита на уровне 25 миллионов гривен, точнее можно будет сказать, когда проект пройдет экспертизу вместе со сметой. В итоге город за 2,5-3 миллиона гривен сможет получить абсолютно новое здание, – резюмировал Бедаков.

Напомним, по мнению и.о. главы ЦПАУ, для Николаева дешевле будет построить здание для центра предоставления админуслуг с нуля.