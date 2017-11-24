В Николаевскую ОГА прислали конверт с неизвестным порошком и пригрозили биооружием за преследование Саакашвили

В Николаевскую облгосадминистрацию в пятницу, 24 ноября, прислали конверт с неизвестным веществом и пригрозили рассылать таким образом опасный вирус тем, кто преследует лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию о письме с белым порошком, которое пришло в канцелярию ОГА, сообщили в 09:45. Кроме порошка в конверте также находилась записка с требованиями.

«Требуем прекратить политические преследования нашего лидера Михаила Саакашвили или конверты с вирусом Марбурга будут у каждого, кто препятствует ему», – говорилось в записке.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, эксперты-криминалисты и специалисты Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области. Сейчас конверт с неустановленным веществом изъяли и направили на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по признакам ч.2 ст.296 УК («Хулиганство»), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

После получения заключения экспертизы возможна переквалификация события.

Напомним, в 2015 году в Белый дом прислали конверт с цианидом, предназначавшийся президенту США Бараку Обаме.