Кабмин возобновил финансирование программы «Корвет», которая воплощалась в Николаеве

Кабинет министров Украины решил возобновить финансирование Государственной целевой оборонной программы строительства кораблей класса «корвет», а срок ее выполнения продлили до 2028 года.

Соответствующее постановление №879 правительство приняло 22 ноября.

«Решение позволит восстановить реализацию указанной программы и продолжить строительство таких кораблей, необходимых для защиты интересов государства Военно-Морскими Силами Украины», – говорится в пояснению к документу.

Срок программы был продлен до 2028 года и за это время должен быть закончен головной и три серийных корабля. Вся стоимость воплощения проекта обойдется в почти 32 миллиарда гривен.

Головной корабль должны сдать в 2022 году, а модернизированные серийные в 2024, 2026 и 2028.

Корабль имеет длину 112 метров и ширину 13,5 метров. Осадка – 5,6 метров. Экипаж корвета составляет 110 человек. Автономность плавания – 30 суток.

В конструкции применена стелс-технология. Основное оружие будет спрятано внутри корабля. Корабль будет вооружен противокорабельными ракетами с возможностью поражения береговых целей «EXOCET MM40 Block3» с дальностью действия до 200 километров. Корвет будет нести 8 таких ракет.

Как известно, корабли проекта 58250 должны были строится на «Черноморском судостроительном заводе». По оценкам производителя, на 2016 год корпус был готов на 80%, а общая техническая готовность корабля составляла 17%.

Отметим, что в сентябре на «ЧСЗ» не допустили ревизоров управления Южного офиса Госаудитслужбы Украины для проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках реализации госпрограммы «Корвет» с 1 января 2015 года по 30 сентября 2017 года.

В компании «Smart Maritime Group» пояснили свои действия тем, что Госаудитслужба не может проверять использование ПАО «Черноморский судостроительный завод» средств на выполнение программы «Корвет», так как финансирование отсутствует, а само предприятие из-за прекращения выделения средств получило убытки.