На Николаевщине подросток смертельно ранил отчима, который издевался над его матерью

В Первомайском районе Николаевской области 22 ноября 15-летний подросток, не выдержав издевательств пьяного отчима над матерью, ударил его ножом, ранения оказались смертельными.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

В полицию поступило сообщение от фельдшера, что к нему обратилась местная жительница и сообщила о смерти своего 41-летнего мужа. Осмотрев умершего, медработник обнаружил на его теле две резаные раны в области грудной клетки.

«Умерший жил вместе с женой, их двумя совместными несовершеннолетними дочерьми и 15-летним сыном жены от первого брака. Отчим при жизни злоупотреблял спиртными напитками, после чего постоянно устраивал дома ссоры с женой и бил ее. Вечером мужчина, будучи изрядно навеселе, вернулся домой и устроил с женой ссору, которая переросла в драку. Это все происходило на глазах пасынка, тот не выдержал издевательств отчима над матерью и, пытаясь защитить мать, схватил кухонный нож и нанес мужчине два удара», - сообщили в полиции.

Родственники оказали пострадавшему необходимую помощь, обработав раны, после чего хотели вызвать скорую помощь и полицию, но мужчина отказался, заверив, что чувствует себя хорошо, и раны неглубокие. И около 14:00 на следующий день мужчина скончался.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Ожидаются выводы специалистов, по результатам которых в отношении подростка примут решение о привлечении к ответственности.

Напомним, что ранее в Николаеве пенсионер убил собственного сына, который над ним издевался.